Deprem bölgesi için kritik uyarı! Yarın sabah başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği yerlerde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

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Yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve Kahramanmaraş, öğle saatlerinden itibaren Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım...

Sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.