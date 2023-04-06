Ata Demirer'in asansör pozu olay oldu! Ayna karşısında "Narsist kız pozu" diyerek böyle tiye aldı!

Ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemlerde verdiği kilolarla adından söz ettirirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak çekildiği fotoğraf karesine yazdığı not ile dikkat çeken 50 yaşındaki ünlü isim asansörde ayna karşısında poz verenleri böyle tiye aldı. İşte Ata Demirer'in o paylaşımı...

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Son filmi Bursa Bülbül'ü ile izleyici karşısına çıkan ünlü komedyen Ata Demirer verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sağlıklı beslenme ve spor ile birlikte 4.5 ayda 22 kilo verdiğini açıklayan Ata Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamazken 50 yaşındaki başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Son yıllarda sıkça tercih edilen asansörde fotoğraf akımına uyan Demirer'in asansörde ayna karşısında poz verenleri taklit ederek tiye aldığı paylaşım bazı takiplerinden tepki görürken, bazı takipçilerini ise kahkahaya boğdu.

4.5 ayda 22 kilo verdi kimse inanamadı

Verdiği kilolarla çok konuşulan Ata Demirer, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğunu programda, "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim. Direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım" ifadelerini kullanmıştı.

"Bütün esnafı tanır hale geldim"

Sabahları yaptığı spor sayesinde sosyalleştiğini ifade eden Ata Demirer, "Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. 'Sabahları bir dilim ekmek yiyorum, bir daha yemiyorum' dedi. Ben de denedim. Çok hızlı kilo verdim. Hafta sonu alkol alıyorum sadece, onu da pazar günü ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum. Sabahları da sahilde, Topkapı Sarayı'na doğru yürüyorum. Bütün esnafı tanır hale geldim" demişti.

Şener Şen ile fotoğrafına beğeni yağdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran komedyen, geçtiğimiz günlerde ise Instagram hesabından Şener Şen ile fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü ismin, kalp emojisiyle birlikte "Ne kadar şanslıyım" notunu düştüğü paylaşım 50 binden fazla beğeni almıştı.

"Nasıl bu kadar zayıflayabildin?"

Demirer'in takipçileri; "Ne kadar zayıflamışsın", "Böyle minicik Ata Demirer mi olur?", "Nasıl bu kadar zayıflayabildin, tavsiyen var mı?", "Süper olmuş", "10 yıl geriye gitmiş" şeklinde yorumlar yazmıştı.

Ata Demirer'in asansör pozu olay oldu!

2 milyon takipçisi bulunan hesabında asansör aynasından çektiği bir fotoğrafı hikaye kısmından paylaşan Ata Demirer, göndermede bulunarak şu notu düştü: "Klasik asansördeki narsist kız pozumuzu veriyor, güne başlıyoruz. Buyurun."

Ünlü komedyenin asansör pozlarını tiye aldığı bu paylaşımı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekerken, oyuncunun verdiği kilolar bir kez daha dikkat çekti.

"Bütün katları gezdim"

Demirer daha önce de benzer bir paylaşımda bulunmuştu.

50 yaşındaki oyuncu, yine asansörde çektiği fotoğrafı paylaşarak, “Kızlar asansör kaçmadan bu pozu nasıl veriyorsunuz? Bütün katları gezdim.” ifadeleriyle takipçilerini kahkahaya boğmuştu.