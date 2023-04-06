Osmaniye Belediyesi'nde işçi maaşlarına yüzde 100 zam

Osmaniye Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında yeni dönem için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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Osmaniye Belediyesinde çalışan 80 işçiyi kapsayan 3 yıllık sözleşmeye göre işçilerin maaşına yüzde 100 oranında zam yapıldı. Yapılan zam belediye personeli tarafından sevinçle karşılandı. Belediye nikâh salonunda, yeni sözleşme dönemi için düzenlenen programa, Belediye Başkanı Kadir Kara, Hizmet-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Kadir Çenet ve belediye işçileri katıldı.

Belediye Başkanı Kadir Kara konuşmasında, en düşük ve en yüksek maaş alan dâhil herkesin maaşına net olarak yüzde 100 zam verdiklerini açıklayarak“Ben çalışan arkadaşlarımı seviyorum. Sevdiğim için de onların hak ve hukuklarını korumayı her zaman için kendime şiar edinmiş birisiyim. Gücüm yettiği kadarıyla sonuna kadar yanınızdayım. Her zaman sizinle birlikteyim. Beraber çalışıyoruz, beraber bu şehri ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Birlikte mücadele veriyoruz. Alacağınız paralar helali hoş olsun. Maaşlarınız hayırlı ve uğurlu olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, Allah’a emanet olun” dedi.

Başkan Kara’nın zam müjdesi, salondaki işçiler tarafından alkışlar eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Sendika Başkanı Çenet ise maaşlara yapılan zammın tüm personele hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.