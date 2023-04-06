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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 510 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 510 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 152 milyar 59 milyon lira artarak 8 trilyon 509 milyar 916 milyon liraya çıktı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Mart itibarıyla 152 milyar 59 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 357 milyar 857 milyon liradan 8 trilyon 509 milyar 916 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 13 milyar 785 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,14 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 958 milyar 762 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 272 milyar 213 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Mart itibarıyla 18 milyar 297 milyon lira artışla 1 trilyon 272 milyar 213 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 391 milyar 878 milyon lirası konut, 64 milyar 538 milyon lirası taşıt ve 815 milyar 797 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 133 milyon lira artarak 1 trilyon 45 milyar 216 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,6 artışla 577 milyar 35 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 288 milyar 995 milyon lirası taksitli, 288 milyar 40 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 755 milyon lira azalarak 158 milyar 552 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 138 milyar 640 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 53 milyon lira artışla 1 trilyon 809 milyar 99 milyon lira oldu.

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