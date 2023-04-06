Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi-kim ne zaman alacak?

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu, ne zaman hesaplara yatacak?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan tarihleri arasında ödenecek.

Bayram ikramiyeleri 2 bin lira oldu

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı’ndan önce alabilecekler.

SSK emeklileri ödeme günleri

2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.

BAĞ-KUR emeklileri ödeme günleri

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

Emekli sandığı ödeme günleri

* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.