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Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: En doğru aday...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: En doğru aday...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti. Ziyaret sonrası Sarıgül sürpriz destek kararını açıkladı. Sarıgül, "Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Kılıçdaroğlu’dur." dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki genel başkan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

“En doğru aday Kılıçdaroğlu’dur”

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül “TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olan bir partiyiz. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan en doğru aday Kılıçdaroğlu’dur. İnanıyorum ki Türkiye’mizi raylarına oturtacak olan aday Kılıçdaroğlu’dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama

İstanbul İl Başkanlığına saldırıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu "Arkadaşlar hiç kimse merak etmesin kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da sürat ile yakalanıp yargılanacaklar kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de" açıklaması yaptı.

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