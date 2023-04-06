BIST 4.914
DOLAR 19,26
EURO 21,06
ALTIN 1.246,96
HABER /  EKONOMİ

Kütahya Porselen'e EYT darbesi! Fabrika üretimi azalttı

Kütahya Porselen'e EYT darbesi! Fabrika üretimi azalttı

Kütahya Porselen'de EYT nedenli işten ayrılmalar sebebi ile bantların bir kısmında üretimi durdurma kararı alındı. Durdurulan faaliyetlerin üretime etkisi yüzde 20 oldu.

Abone ol

Kütahya Porselen, bin 304 çalışanının 359'unun Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 15 yıllık hak kullanımı ile kendi istekleri sonucu işten ayrılması sebebiyle eski teknolojili üretim bantlarının bir kısmında üretimi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Firmadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada durdurulan faaliyetlerin üretime etkisinin yüzde 20 olduğu ifade edildi. Söz konusu 359 çalışana ödenen/ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamının 48 milyon TL olduğu belirtildi. Kütahya Porselen'in KAP açıklamasında, "Kamuya açıklanan 31 Aralık 2022 finansal raporlarımızda yer alan toplam bin 304 çalışanımızdan 359 çalışanımızın EYT ve 15 yıllık hak kullanımı, kendi istekleri ile işten ayrılmış olması sonucu çalışanlarımızın eksilmesinden kaynaklanan zorunlu durum nedeniyle, yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji komple yatırım tesisimiz devreye alınıncaya kadar, kısmen 2. el, kısmen eski teknoloji üretim hatlarımızın duruşa geçirilmesine, karar verilmiştir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Polis tarafından vurulan kadın bakın ne kadar tazminat aldı
Polis tarafından vurulan kadın bakın ne kadar tazminat aldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi-kim ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi-kim ne zaman alacak?
Deniz Kuvvetlerine 3 yeni fırkateyn için imzalar atıldı
Deniz Kuvvetlerine 3 yeni fırkateyn için imzalar atıldı
Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: En doğru aday...
Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: En doğru aday...
Cem Bölükbaşı hafta sonu Japonya'da piste çıkacak
Cem Bölükbaşı hafta sonu Japonya'da piste çıkacak
ABD'li dev banka çok sayıda anket sonuçlarını tek listede paylaştı! İlk turda...
ABD'li dev banka çok sayıda anket sonuçlarını tek listede paylaştı! İlk turda...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı! Gazi maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı! Gazi maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 510 milyar lira oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 510 milyar lira oldu
Türkiye'nin elektrik gücünün yüzde 54'ü yenilenebilir enerjiden
Türkiye'nin elektrik gücünün yüzde 54'ü yenilenebilir enerjiden
Kendi evine hırsız gibi giren vatandaş şoke oldu, kaçan kiracı 'büyü' bırakmış
Kendi evine hırsız gibi giren vatandaş şoke oldu, kaçan kiracı 'büyü' bırakmış