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Türk mimarın eseri New York’ta sergileniyor

Türk mimarın eseri New York’ta sergileniyor

Tasarımcı Sina Erol’un ‘Hapishane Günlükleri’ adlı sanat eseri New York’ta bulunan Arts Letters and Numbers'ın düzenlediği Stratigraphy sergisinde sanatseverlerle buluşuyor.

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İstanbul ve New York'ta gerçekleştirdiği projeleriyle bilinen Sina Erol, mimarlık alanında deneyimlerini eşya tipi mobilya tasarımlarına ve dijital-fiziksel sanat eserlerine dönüştürerek sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Sanat ve tasarım camiasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınan Sina Erol ve Clarisse Empaynado’nun birlikte tasarladığı ‘Hapishane Günlükleri’ adlı yeni serisi, mayıs ayında New York eyaletinde bulunan ve modern insan, doga ve kitlelerin birlikteliği üzerine yoğunlaşan çağdaş sanat alanında uluslararası sanatçıların işlerini bir araya getiren Arts Letters and Numbers'ın düzenlediği Stratigraphy sergisinde sunuluyor.

Sanatçının son isleri arasında “Terrainium“ adlı, ışıklı taşlarla donatılmış minyatür bir zen bahçesinden oluşan eseri yer alıyor. Brooklyn'de bulunan, Head Hi sanat ve kitap galerisindeki nisan ayında gerçeklesen tasarım sergisinde büyük ses getiren eser, sanatçının obje tipi mobilya serisinin sadece bir parçası.

Sina Erol, uzun süreçli eserleri üzerinde çalışmaya devam ederken, sürdürdüğü sergiler ve yenilikçi çalışmalara attığı imzaları ile uluslararası platformlarda büyük ilgi ve övgü görmeyi sürdürüyor ve özgün fikirleri ile kendini dünyanın önde gelen sanatçılar listesine taşıyor.

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