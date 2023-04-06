Adana'da 4 öğretmen feci şekilde öldü! Yolda giderken üzerlerine kaya devrildi

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin, dersten çıkarak aynı araçla evlerine dönmeye çalıştıkları ortaya çıktı.Abone ol
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.
Dersleri bitmiş eve dönüyorlarmış
AA'da yer alan habere göre kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Yol tedbiren trafiğe kapatıldı
Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.