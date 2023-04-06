Fransa cumhurbaşkanı Macron Çin'e gitti 'Rusya'yı yola getir' çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Ukrayna savaşının sona ermesi için Rusya’nın ikna edilmesi konusunda katkı vermesini istedi.

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Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Macron’u kabul etti. Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Macron, “Ukrayna'daki Rus saldırganlığı (uluslararası) istikrara bir darbe vurdu. Rusya'yı yeniden mantıklı düşünmeye ve herkesi yeniden müzakere masasına oturtma konusunda size güvenebileceğimi biliyorum." dedi.

Macron ayrıca Çin lideri Şi’den Rusya'ya nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası kurallara uyması için baskı yapmasını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen ay Belarus’ta nükleer taktik silahları konuşlandırma kararı, bir yılı aşkın süren savaşta “gerginliğin tırmanmasına yol açacak yeni bir adım” olarak değerlendirilmişti.

Macron'un Çin’e yaptığı ziyarete AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de eşlik ediyor.

Avrupa Birliği’nin Çin’le imzalamış olduğu yatırım anlaşmasını 2021 yılında askıya almasının ardından AB temsilcisinin de bu ziyarette yer alması Brüksel ve Pekin ilişkilerinin geleceği açısından önem taşıyor.

Macron, Pekin’e vardığında basına yaptığı açıklamada Avrupa'nın Çin ile ticari ve diplomatik bağların azaltılmasına karşı çıkmasını gerektiğini belirterek, bazılarının Çin ile Batı asında "kaçınılmaz bir sarmal" olarak gördüğü gerilimi reddetmesi gerektiğini söylemişti.

Reuters ise bazı yorumculara atıfta bulunarak Pekin’e karşı ılımlı bir mesaj verecek Macron ve daha sert mesaj vermesi beklenen von der Leyen’nın Çin ile ilişkilerde “iyi polis”, “kötü polis” rolünü oynayacağı görüşünü dile getiriyor.

Bu arada Çin’de devlet kontrolündeki Global Times, Macron’un ziyaretinin Pekin ve Paris arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ve karşılıklı güven ve anlayışın güçlenmesine katkı vereceğini yazdı.

Macron’un ziyaretine 50’ye yakın şirketin üst düzey yöneticisi de katılıyor.

Fransa, Avrupa ülkeleri içinde Almanya ve Hollanda'nın ardından Çin'in en büyük üçüncü ortağı konumunda bulunuyor.

Çin ayrıca Macron'un Çin ile Batı arasında artan jeopolitik rekabette üçüncü bir yol arayışı öneren fikirlerini Avrupa ile son dönemde bozulan ilişkilerini düzeltmek için fırsat olarak görüyor.