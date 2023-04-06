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HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na 50 bin TL bağışladı

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na 50 bin TL bağışladı

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyası için bağış toplamaya başladı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açılan hesaba bağışta bulundu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açılan banka hesabına bağışta bulundu.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, hesaba 50 bin lira tutarında bağış yapıldığı belirtildi.

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