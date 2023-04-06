Benim Adım Farah dizisi oyuncu kadrosu-tam oyuncu isim listesi

FOX TV'nin daha ilk bölümden büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Farah son bölümü ile büyük ses getirdi. The Cleaning Lady dizisinden uyarlama olan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Peki Benim Adım Farah oyuncu kadrosu kimler var? İşte tam oyuncu isim listesi...

Abone ol

The Cleaning Lady dizisinden FOX TV'te Benim Adım Farah adıyla uyarlanan dizi son bölümü ile ekrana geldi. Yine nefes kesen, heyecanlı olayların yaşandığı dizinin konusu seyirciyi ilk bölümden eline geçirdi. İlginç konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Peki Benim Adım Farah oyuncu kadrosunda kimler var?

Adım Farah uyarlama mı?

"The Cleaning Lady" dizisinin uyarlaması olan Adım Farah'ın The Cleaning Lady dizisi 2021 yılında 1. sezonunda 10 bölüm yayınlanmış, 2022 sezonunda yayınlanan 2. sezonunda ise 12 bölüm yayınlanmıştır. Dizinin 3. sezonu henüz yayınlanamamıştır. . Bu dizi daha önceden Arjantin yapımı olan "La chica que limpia" dizisidir. Bu dizinin daha önceden ABD ve Meksika gibi ülkelerde de uyarlaması çekilmişti.

Adım Farah dizisinde çalan şarkı Khooneye Ma - Marjan Farsad olarak bilinirken şarkıların dili Farsça'dır.

Adım Farah dizisinin konusu ne?

Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır.

Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

Asım Farah oyuncu kadrosu kimleri var?

Adım Farah Farah Erşadi kimdir? (DEMET ÖZDEMİR)

Farah, İran’da doğup büyüyüp yaşadığı bir trajedi sonrası İran’dan kaçıp İstanbul’a gelmek zorunda kalmıştır, hayatını hep mücadelelerle geçirmek zorunda kalmış biridir. Farah, Ahvaz Jundishapur Üniversitesinde Tıp okumuş. Okulu dereceyle bitirmiş ama bu zorluk dolu hayatında kendi mesleğini yapma fırsatı olmamıştır. Cerrah olmak yerine Farah yıllardır İstanbul’da temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. PİY hastalığına sahip Kerimşah adında çok akıllı bir oğlu olduktan sonra hayattaki tek amacı oğlu için yaşamak olmuştur. Oğluna hem anne hem doktor olmayı başarmış bir kadındır. Farah, oğlu ve tedavisi için yapmayacağı şey olmayan her zorluğa rağmen ona tek başına bakan gözü kara bir annedir.

Adım Farah Tahir Lekesiz kimdir? (ENGİN AKYÜREK)

Tahir çok küçük yaşta anne ve babasının ölümü sonucu yetim kalmıştır. Bir süre dayısının yanında tüm zorluklara rağmen yaşasa da, onu büyütürken işkence eden dayısının ölümüne sebep olmuş, daha çocuk yaşta elini kana bulamıştır. Sonrasında ona sahip çıkan Ali Galip ve Vera’nın yanında çalışmaya başlamış, ailesi bildiği Ali Galip’in sağ kolu olmuştur. Tahir bugüne kadar Ali Galip kendisinden ne isterse istesin sorgusuz sualsiz yerine getirmiştir. Düzgün bir hayat seçme şansı olmadan yaşamak zorunda kalmış bir adamdır. Ta ki Farah’la karşılaşana kadar.

Adım Farah Mehmet Koşaner kimdir(FIRAT TANIŞ)

Bu ufak tefek, kara kuru çocuk daha çocukluktan sanki mecbur kılmıştır kendisini bu kadere. Belki de sebebi evlatlık olarak büyümesidir. Mehmet çok küçük yaşta ailesini kaybetmiş, Orhan Koşaner ve eşi tarafından evlat edinilmiştir. Gençken tek hayali Orhan babası gibi polis olmak olan Mehmet, şimdilerde başarılı bir başkomiser olmuştur. Çalışkandır, geçimsizdir, kavgacıdır. Fakat bir özelliği vardır, kafasına taktığı şeyi becermeden bırakmaz. İçten içe kaybettiği ailesine, akrabalarına, köklerine öfkelidir. Doğulu olan asıl kimliğinden gizli gizli nefret eder. Öteki olduğunu ciğerine kadar hissedip o duyguyu ötelemek mücadele etmek için ona savaş açmak vardır ya. Mehmet tam olarak budur.

Adım Farah Orhan Koşaner kimdir (ALİ SÜRMELİ)

Mehmet’in ve Gönül’ün babası, Perihan’ın kocasıdır. 61 yaşında. Emniyet teşkilatının efsanelerinden, emekli ilçe emniyet müdürü. Güçlü, karizmatik bir adam, emekli olduğu halde hala Emniyet Teşkilatı tarafından saygıyla davranılan, sözü dikkate alınan, örnek gösterilen bir kişiliktir.

Adım Farah Ali Galip Akıncı kimdir (MUSTAFA AVKIRAN)

60 yaşında. Ailenin en büyüğü. Vera’nın eşi, Kaan’ın babasıdır. Alemin en önemli siması. İş insanı görünümlü tam bir suç makinesi. Yeraltı çetesinin lideri. Lakabı “AGA”’dır. Ali Galip çok katı, vicdansız bir adamdır. Oğlunu çok sever ve şımartır. Oğlu üzerinde etkisi Vera’dan çok daha fazladır.

Adım Farah Vera Akıncı kimdir (SENAN KARA)

57 yaşında. Asıl adı Vera Petrovski. Ali Galip Akıncı’nın karısı, Kaan Akıncı’nın annesidir. Oldukça bakımlı, alımlı bir kadın. Kocasının aksine iyi, vicdanlı bir insandır. Ali Galip’in nasıl biri olduğunun farkındadır ve hiçbir zaman onu, onun kendisini sevdiği gibi sevmemiştir. Oğlunu, kocasının kirli dünyasından uzak tutmak en büyük amacıdır.

Adım Farah Kaan Akıncı kimdir? (OKTAY ÇUBUK)

Galip ve Vera’nın ilk ve tek çocuğudur. Kaan 20 li yaşlarına geldiğinde İstanbul gece hayatının ‘mecburen’ saygı duyulan, kadınların paylaşamadığı şımarık bir sima haline gelmiştir. Çevresinde nemalanmak için konumlanan sahte arkadaşlar, korktuğu için selam duran onlarca yalakası vardır. Kendisini küçük çaplı bir Ali Galip ilan etmiştir. Bütün bunların altında aslında babasının ilgisini çekmek, ona görünür olmak yatmaktadır. Kaan’ın içinde ise babasının ektiği kötülükten çok daha fazla Vera’dan geçmiş iyilik olduğudur. Kaan’ın iç dünyasında yalnız ve zayıf bir çocuk yatıyordur.

Adım Farah Perihan Koşaner kimdir (LALE BAŞAR)

Gönül’ün annesi, Orhan’ın karısıdır. Farah’ın komşusudur. Evin yakınında, kadınların toplanma noktası olan kuaför salonunun sahibidir. Mahallede dönen her şeyden haberi vardır. Farah’tan ve genel olarak göçmenlerden hoşlanmaz. Farah’ın başlarını belaya sokacağını ve mahallelerine sorun getireceğine inanır. Bu yüzden gözü hep Farah’ın üzerindedir. Genel olarak hayata karşı öfkeli ve anlaşması zor bir insandır.

Adım Farah Gönül Koşaner kimdir (DERYA PINAR AK)

24 yaşlarında, çok güzel, içi dışı bir, neşeli, kıpır kıpır genç bir kız. Perihan ve Orhan’ın kızıdır. Mehmet’in üvey kardeşidir. Farah’la aynı apartmanda yaşar. Farah’ın güvendiği tek dostu, tek dayanağıdır. Gönül, doğal komiktir. Biraz telaşlı, biraz sakar, biraz özgüvensizdir. Gönül’ün karakterini şekillendiren en önemli kişi annesidir. Gönül, yıllarca annesinin baskın ve sert karakterinin gölgesinde büyümüştür. Şimdiler de ise Gönül, özel bir hastanenin hasta ilişkileri departmanında çalışmaktadır. İnsanlara yardım etmeyi sevdiğinden, kendince en faydalı olabileceği yerdedir. İnsanları dinler, sıkıntılarına kulak kabartır ve çözmeye çalışır.

Adım Farah Kerimşah kimdir (RASTİN PAKNAHAD)

Farah’ın biricik oğludur. Koca gözlü, dünyalar güzeli, masum bir oğlan… Kerimşah doğuştan ‘Balon çocuk’ olarak bilinen PİY rahatsızlığı olan bir çocuktur. Evinde, steril bir odada yaşar. Küçük yaşına ve hastalığına rağmen, anlayışlı olgun bir çocuktur. Farah, oğlunu yaşatabilmek için her adımını dikkatle atar. Hastalığını bizzat takip eder. Farah, Kerimşah’ın hem doktoru hem de annesidir.

Adım Farah'ın Kerimşah'ı Rastin Paknavad kimdir?

Rastin Paknahad aslen İran asıllıdır. 4 Mayıs 2015'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İran asıllı olan ailesi Türkiye'ye yerleşmiş, Rastin 'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yaşantısını ailesi ile birlikte Türkiye'de sürdüren Rastin, henüz ilkokul 8.sınıfa gitmektedir.

Rastin Paknahad 7 yaşındadır. Doğum tarihi 4 Mayıs 2015 tarihinde doğmuştur