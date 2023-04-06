Bedelli askerlik celp ve sevk 2023 tarihleri açıklandı! 2023 bedelli askerlik yerleri belli oldu mu?

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 kentte büyük bir yıkıma neden olurken asrın felaketinde binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğmuştu. Milli Savunma Bakanlığı deprem sonrası yaptığı açıklamada afet bölgesindeki bulunan kentlerdeki bedelli askerlik sevk tarihlerinin ertelediğini duyurmuştu. Yapılan yeni açıklama ile 2 Mart -6 Nisan tarihinde gerçekleşmesi beklenen bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri için yeni tarih paylaşıldı.

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6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi 11 ili derinden etkilemişti. Deprem felaketinin ardından başta askerlik olmak üzere birçok alanda ertelemeler meydana gelmişti. 2 Mart ve 6 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri de deprem sonrasında ertelendi. Ertelenen Mart ve Nisan ayı bedelli askerlik sevk tarihleri için Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklama ile "2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik celp ve sevk 2023 tarihleri belli oldu mu?" sorularının cevapları netlik kazandı. İşte detaylar...

Bedelli askerlik celp ve sevk 2023 tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevkleri yapılacaktır.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

Bakaya işlemi yapılmayacak

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabiliyor.

Bedelli askerlik kaç gün?

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle; 02 Şubat 2023, 02 Mart 2023, 06 Nisan 2023, 04 Mayıs 2023, 31 Mayıs 2023, 06 Temmuz 2023, 10 Ağustos 2023, 07 Eylül 2023, 05 Ekim 2023, 09 Kasım 2023 ve 07 Aralık 2023.