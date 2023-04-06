Kavgayı ayırmaya çalışıyordu! Sonu korkunç oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde kavgayı ayırmak için araya giren amca, yeğeni tarafından iki yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

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İddiaya göre, akraba olan iki ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren 4 çocuk babası amca Bekir Buğdaycı (53), yeğeni O.B. (19) tarafından iki yerinden bıçaklandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Buğdaycı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.