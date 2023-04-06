ABD'nin 'Irak'a demokrasi gelecek' dediği ülke daha beter oldu son anket ortaya çıktı

Irak'ta Saddam Hüseyin rejiminin ABD ve bazı müttefiklerinin işgali ile son bulmasının 20. yıldönümünde yapılan yeni bir kamuoyu araştırması, Iraklıların çoğunun 2003'teki Amerikan işgalinden sonra ülkenin durumunun kötüleştiğini düşündüğünü ortaya koydu.

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Kâr amacı gütmeyen küresel bir anket kuruluşu olan Gallup International, Şubat ayında, Irak'ın 18 vilayetinden ulusal yapıyı temsil eden 2024 kişinin katıldığı bir kamuoyu araştırması yaptı.

Irak'ın şu anki durumu ile ABD işgali öncesindeki hali arasındaki fark sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 60'ı şu an durumun daha kötü olduğunu, yüzde 40'ı ise daha iyi olduğunu söyledi.

Irak'ta nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şii Arapların 2003 yılından sonra siyasette ağırlık kazanması, ülkenin Sünni Arap, Kürt ve diğer azınlık toplumlarından halkta rahatsızlık yarattı.

Bu karamsar değerlendirmelere karşın anket bazı ilerlemelere de işaret ediyor. Örneğin katılımcıların sadece üçte biri bugün "Irak fakir bir ülke" diyor.

Oysa Gallup'un 2003 yılında Irak'ta yaptığı ve aynı soruyu sorduğu bir ankette, katılımcıların üçte ikisinin ülkeyi "fakir" olarak nitelendirmişti.

Anbar vilayetinde yaşayan 45 yaşındaki bir kişi araştırmacılara "Durumun iyiye mi kötüye mi gittiğini değerlendirmek çok zor. Değişiklikler umut veriyor ve genellikle geçmişi unutuyoruz. Ekonomi gelişmiş olabilir ama üretim ve güvenlikte geriledik" dedi.

Kitle imha silahı yalanıyla işgal edilmişti

ABD ve bazı müttefikleri, 2003 yılında, Irak'ı, ülkede kitle imha silahları bulunduğu ve Saddam Hüseyin rejiminin küresel güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğunu savunarak işgal etmişti.

Fakat işgalden sonra ülkede hiçbir kitle imha silahı bulunmadı. Savaş yüz binlerce Iraklının ölümüne ve ülkede bir türlü sonu gelmeyen bir istikrarsızlığın egemen olmasına yol açtı.

ABD yönetiminin işgali meşrulaştırmaya yönelik gerekçeleri bir yana, Iraklıların çoğu savaşın arkasında başka sebepler olduğuna inanıyor.

Ankete göre Iraklıların yüzde 51'i ABD'nin ülkeyi, doğal kaynaklarına el koymak için işgal ettiğini düşünüyor.

Bu duygu özellikle de doğal gaz ve petrol bakımından zengin, güneydoğudaki Anbar vilayetinde çok güçlü.