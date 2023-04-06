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Bakan Muharrem Kasapoğlu imzayı attı! Türkiye resmen aday

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Muharrem Kasapoğlu imzayı attı! Türkiye resmen aday

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin 2028 ve 2032’de gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin 2028 ve 2032’de gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladı. Adaylık dosyası, 12 Nisan’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından UEFA’ya sunulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylık dosyasında Türkiye’de organizasyonun gerçekleştirileceği stadyumlar, konaklama, ulaşım, şehir altyapıları başta olmak üzere detaylı bilgiler yer alıyor.

UEFA, 2028 ve 2032’deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, ekim ayında açıklayacak.

Diğer aday ülkeler

EURO 2028'in düzenlenmesi için Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler, Euro 2032 için de İtalya adaylık başvurusu yaptı.

Bakanlık açıklamasında görüşlerine yer verilen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 1962'den beri UEFA üyesi olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, Avrupa futboluna ve yönetimine önemli katkılarda bulunan Türkiye’nin, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağını da hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin son 20 yılda sportif tesis altyapısı ve spor mevzuatı konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini, büyük sportif organizasyonlara da başarıyla ev sahipliği yaptığını ifade etti.

"Ülkemiz tesis noktasındaki atılımlarını, bilimsel metotlarla birleştirerek birçok branşta dünyanın zirvesinde yer alan sporcular yetiştiriyor." diyen Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirlemeyi yaptı:

"Türkiye bir spor ülkesidir. Başarımız sadece sahayla sınırlı değil. Özellikle uluslararası organizasyonlar noktasında çıtayı en yükseğe koymuş durumdayız. Her branştan en üst seviye şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz. Tesis kalitemiz, ulaşım ve konaklama altyapımız, genç nüfusumuz, seyirci potansiyelimiz. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde ülkemiz dünyanın en önemli spor destinasyonlarından biri olarak yıldız gibi parlıyor. Türkiye’nin spordaki bu dinamik ve öncü konumunun, Avrupa futbolunun milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyonu Euro 2028 ve Euro 2032’ye de çok önemli değer katacağını düşünüyorum."

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