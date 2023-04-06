İŞKUR nisan ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar? 2023 işsizlik maaşı kaç ay alınır, başvurusu nasıl yapılır?
Sigortalı çalışanlara belirtilen şartları taşımaları halinde, işsiz kaldıkları dönemlerde işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte İŞKUR tarafından ödenen işsizlik ödeneğinden yararlanan veya yararlanmak isteyen vatandaşlar internette İŞKUR nisan ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar? 2023 işsizlik maaşı kaç ay alınır, başvurusu nasıl yapılır? gibi sorunların cevaplarını araştırmaya devam ediyor. İşte İŞKUR işsizlik maaşı 2023 ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberde...Abone ol
İŞKUR tarafından her ay düzenli olarak ödenen işsizlik maaşı ile ilgili araştırmalar internette devam ediyor. Son dönemde belirli şartları yerine getiren ve işten ayrılarak İŞKUR'a başvuru yapan vatandaşların yararlanabildiği işsizlik ödemesinin Nisan ayının gelmesiyle birlikte ödeme tarihleri belli oldu. İşte 2023 işsizlik maaşı hakkında derlediğimiz bilgiler ve merak edilen "İŞKUR nisan ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar? 2023 işsizlik maaşı kaç ay alınır, başvurusu nasıl yapılır?" sorularının cevapları haberimizde...
İŞKUR nisan ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar?
İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.
2023 işsizlik maaşı kaç ay alınır?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
İşsizlik 2023 maaşı nasıl hesaplanır?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır.
Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.
İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.
İŞKUR 2023 işsizlik maaş başvurusu nasıl yapılır?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
Kimler işsizlik maaşı alır, kimler alamaz?
İşten çıkış kodlarına ve iş akdini fesih nedenlerine göre işsizlik ödeneğini alma veya almama hakkı şöyle:
1) Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi - Alamaz
2) Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi - Alamaz
3) Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) - Alamaz
4) Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi - Alır
5) Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi - Alır
8) Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle - Alamaz
9) Malulen emeklilik nedeniyle - Alamaz
10) Ölüm - Alamaz
11) İş kazası sonucu ölüm – Alamaz
12) Askerlik - Alır
13) Kadın işçinin evlenmesi - Alamaz
14) Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması - Alamaz
15) Toplu işçi çıkarma - Alır
16) Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli - Alamaz
17) İşyerinin kapanması - Alır
18) İşin sona ermesi - Alır
19) Mevsim bitimi (Bu kod, iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) - Alamaz
20) Kampanya bitimi (Bu kod iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) - Alamaz
21) Statü değişikliği - Alamaz
22) Diğer nedenler – Alamaz
23) İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih - Alır
24) İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih - Alır
25) İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih - Alır
26) Disiplin Kurulu kararı ile Fesih - Alamaz
27) İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih - Alır
28) İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih - Alır
29) İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih - Alamaz
30) Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) - Alamaz
31) Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih - Alır
32) 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi - Alır
33) Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi - Alır
34) İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih - Alır
35) 6495 Sayılı Kanun nedeniyle devlet memurluğuna geçenler - Alamaz
36) KHK ile işyerinin kapatılması - Alır
37) KHK ile kamu görevinden çıkarma - Alamaz
38) Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma - Alamaz
39) 696 KHK ile (taşerondan) kamu işçiliğine geçiş - Alamaz
40) 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış - Alır
41) Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler – Alamaz
42) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması - Alamaz
43) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması - Alamaz
44) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması - Alamaz
45) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması - Alamaz
46) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması - Alamaz
47) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi - Alamaz
48) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi - Alamaz
49) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi - Alamaz
50) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması - Alamaz