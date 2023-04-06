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Diyarbakır'da hemşire yanlışlıkla parmak kesti, 6 aylık bebek ameliyata alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da hemşire yanlışlıkla parmak kesti, 6 aylık bebek ameliyata alındı

DİYARBAKIR'da 6 aylık bebeğin parmağı, damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire tarafından kesildi. Aile şikayetçi olmazken, hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

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Alınan bilgilere göre, Ergani Devlet Hastanesi'nde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi. Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti.

Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü'ne sevk edildi.

Bebek ameliyata alındı

Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alındı. Bebeğin ailesi hemşireden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

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