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Milli Görüş’ü kim temsil ediyor? Hadi Özışık’ın konuğu Erbakan’ın yol arkadaşı Mehmet Bingöl

Necmettin Erbakan'ın uzun yıllar yol arkadaşlığını yapan Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Mehmet Bingöl'ün Temel Karamollaoğlu ile ilgili söylediği sözler çok konuşulmuştu. Bingöl, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu olarak Milli Görüş’ü ve Saadet Partisi'nin durumunu açıklıyor.

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Milli Görüş’ün önemli isimlerinden ve Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlığını yapan Mehmet Bingöl, geçtiğimiz gün Temel Karamollaoğlu’nun altılı masadaki duruşu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuş ve Temel Karamollaoğlu’nu Millet İttifakı’ndaki partiler konusunda uyardığını söylemişti.

Altılı masanın talimatlarla hareket ettiğini söyleyen Mehmet Bingöl, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu olarak Milli Görüş’ü ve Saadet Partisi'nin durumunu açıklıyor. Peki Mehmet Bingöl'e göre Milli Görüş’ü gerçekten kim temsil ediyor?

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