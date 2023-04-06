BIST 4.903
DOLAR 19,26
EURO 21,10
ALTIN 1.242,23
HABER /  GÜNCEL

Son dakika Van'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Son dakika Van'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı

VAN'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, Van'ın Yukarı Gölalan Mahallesi'nde 16.46 sıralarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Abone ol

Van'da vatandaşlar tarafından hissedilen deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, saat 16.46 sıralarında merkez üssü Yukarı Gölalan Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Depremi hisseden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medyada depreme ilişkin yaptığı paylaşımın altına "hissettik biraz uzun sürdü", "kötüydü", "merkezi kötü salladı" gibi yorumlar yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fatih Portakal 'tabanca aldım' dedi! Polis korumasıyla geziyor, babası gibi ölmek istemiyor
Foto Galeri Fatih Portakal 'tabanca aldım' dedi! Polis korumasıyla geziyor, babası gibi ölmek istemiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
HSBC yıl sonu dolar kuru tahminini yukarı yönlü değiştirdi
HSBC yıl sonu dolar kuru tahminini yukarı yönlü değiştirdi
Camdaki Kız nasıl bitiyor kitap özetinde finali böyle
Camdaki Kız nasıl bitiyor kitap özetinde finali böyle
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Jandarma Cudi Dağı'nda ele geçirdi hepsi imha edildi
Jandarma Cudi Dağı'nda ele geçirdi hepsi imha edildi
Diyarbakır'da hemşire yanlışlıkla parmak kesti, 6 aylık bebek ameliyata alındı
Diyarbakır'da hemşire yanlışlıkla parmak kesti, 6 aylık bebek ameliyata alındı
Japonya'da askeri helikopter kayboldu. 10 kişi kayıp
Japonya'da askeri helikopter kayboldu. 10 kişi kayıp
Zekat ne zaman verilir Ramazan bitince mi ödenir Diyanet açıklaması
Zekat ne zaman verilir Ramazan bitince mi ödenir Diyanet açıklaması
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
Beyşehir’de besicilere hayvan barınağı desteği
Beyşehir’de besicilere hayvan barınağı desteği
İŞKUR nisan ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar? 2023 işsizlik maaşı kaç ay alınır, başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR nisan ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar? 2023 işsizlik maaşı kaç ay alınır, başvurusu nasıl yapılır?
Chelsea’nin yeni teknik direktörü belli oldu
Chelsea’nin yeni teknik direktörü belli oldu
ABD'nin 'Irak'a demokrasi gelecek' dediği ülke daha beter oldu son anket ortaya çıktı
ABD'nin 'Irak'a demokrasi gelecek' dediği ülke daha beter oldu son anket ortaya çıktı