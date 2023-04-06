Son dakika Van'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı

VAN'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, Van'ın Yukarı Gölalan Mahallesi'nde 16.46 sıralarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Van'da vatandaşlar tarafından hissedilen deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, saat 16.46 sıralarında merkez üssü Yukarı Gölalan Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Depremi hisseden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medyada depreme ilişkin yaptığı paylaşımın altına "hissettik biraz uzun sürdü", "kötüydü", "merkezi kötü salladı" gibi yorumlar yaptı.