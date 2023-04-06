Fatih Portakal 'tabanca aldım' dedi! Polis korumasıyla geziyor, babası gibi ölmek istemiyor
Fatih Portakal 2.5 yıllık ekran tatilinin ardından Sözcü TV ile Ana Haber'e geri döndü. Fox Ana Haber'i tehdit aldığı için mi bıraktı:?.. Devlet kendisine ne zaman polis koruma tahsis etti?.. Ne zaman devletten tabanca almaya karar verdi?... Fatih Portakal'dan çarpıcı açıklamalar...
Reyting rekorları kıran FOX Ana Haber'i sunarken bir anda emeklilik kararı alıp İzmir'e yerleşen Fatih Portakal 2.5 yıllık aranın ardından Sözcü TV ile ekrana geri döndü. Psikolog Gökhan Çınar'ın Youtube kanalına konuk olan Fatih Portakal, Fox Ana Haber'i neden bıraktığını, ne zamandan beri polis korumasıyla dolaştığını, neden silah aldığını, tehdit alıp almadığını ilk kez anlattı.
Fatih Portakal yıllar sonra FOX TV’den neden ayrıldığını açıkladı. Yakın zamanda Sözcü TV ile ekrana dönen Fatih Portakal, “Yılgınlıklar oldu, düşünsene koskoca ülkenin cumhurbaşkanı gidiyor meydanda 'Patlatırlar enseni' diyor.” dedi.
FOX TV sonrası İzmir’e yerleşen Fatih Portakal, İzmir’e yerleşmesine ilişkin, “Benim için her şey sağlık, giderken de öyleydi. Gitmek çok iyi geldi, 2.5 senedir doğaylayım mutluyum, son derece doğru bir karar verdim.” ifadesini kullandı.
İstifa etmeye mi zorlandı?
İstifaya zorlandı iddialarını da yalanladı. Gazeteci Portakal, şöyle devam etti: “Daha önce de bırakmıştım. Düşünsene haber sunuyorsun 1 saat sonra birisi seni arıyor, 'Cumhurbaşkanı senin hakkında konuştu bilgin olsun' veya yayın yapıyorsun öğrenmişsin RTÜK'ten dosyan gidecekmiş..."