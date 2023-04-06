Fatih Portakal 'tabanca aldım' dedi! Polis korumasıyla geziyor, babası gibi ölmek istemiyor

Reyting rekorları kıran FOX Ana Haber'i sunarken bir anda emeklilik kararı alıp İzmir'e yerleşen Fatih Portakal 2.5 yıllık aranın ardından Sözcü TV ile ekrana geri döndü. Psikolog Gökhan Çınar'ın Youtube kanalına konuk olan Fatih Portakal, Fox Ana Haber'i neden bıraktığını, ne zamandan beri polis korumasıyla dolaştığını, neden silah aldığını, tehdit alıp almadığını ilk kez anlattı.