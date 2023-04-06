Yılların efsane otomobili Toros geri mi dönüyor? 2023 model Renault Toros üretilecek mi? Flaş açıklama az önce geldi

Türkiye’de 1971 yılında üretimine başlanan ve 600.000 adet satarak en çok satılan otomobiller listesine adını yazdıran Renault Toros marka otomobillerin daha teknolojik bir şekilde üretilerek geri döneceği iddia edilmişti. Fiyatı ve özelliklerinin ortaya çıktığı iddia edilen yılların efsanesi Renault Toros'un 2023 modeli ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Peki Yılların efsane otomobili Toros üretilecek mi? 2023 model Renault Toros geri mi dönüyor? İşte o çok merak edilen sorunun cevabı...

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Bir döneme damgasını vuran ve efsane haline gelen günümüzde Anadolu'nun vazgeçilmez araçlarından Renault 12 ya da Türkiye'de bilinen ismiyle Toros'un tamamen yenilenmiş olan versiyonu ile tekrardan yollara çıkmaya hazırlandığı, fiyatı ve özelliklerinin belli olduğu yönünde haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaya atılan iddialar sonrası 2023 model Renault Toros ile ilgili internette araştırmalar hız kazanırken Toros hayranlarını üzecek bir flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

600.000 adet satıldı

Otomobil devi Renault'un Toros modeli 1960’lardan 2000’li yıllara kadar başta Fransa, Türkiye ve Romanya olmak üzere birçok ülkede yaklaşık 2,5 milyon adet üretildi. Türkiye’de 1971 yılında üretimine başlanan otomobil tam 600.000 adet satılarak en çok satılan otomobiller listesine adını yazdırmayı başarmıştı.

‘Keçi’ lakabını aldı

Yıllar geçtikçe efsane olarak anılan ve günümüzde Türkiye'nin dört bir yanında yollarda gördüğümüz Torosların bu kadar çok satılmasının sebebi ise her türlü yol koşulunda sorunsuz şekilde ilerleyebilmesi olmuştu. Özellikle bozuk dağ yollarında, karlı, çamurlu yollarda hiç sorun yaşamadan çıkması nedeniyle hatta ‘keçi’ lakabını bile aldı.

2023 model Renault Toros geliyor iddiası

Renault, elektrikli otomobillere yatırım yaparak yelpazesini genişletme stratejisini sürdümek için harekete geçti. Türkiye'de tek bir elektrikli otomobil satan Renault, 2023 model Toros'u da elektrikli olarak üreterek, Türkiye'deki elektrikli otomobil talebine de yanıt vermek istediği iddia edildi. Hatta 2023 model Renault Toros'un tamamen yenilenmiş bir tasarıma sahip olacağı, gelişmiş teknolojiler ve güçlü performansıyla 2023 yılı sonunda Türkiye'de 850 bin TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söylentileri de gündeme bomba gibi düştü.

Yılların efsane otomobili Toros üretilecek mi?

Taşıt dünyasına dair haberleri aktaran gazeteci Emre Özpeynirci, Toros hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Özpeynirci, "Arkadaşlar, 2023 model Toros diye yayılan bu görsel doğru değil. Bir de fiyat filan yazmışlar Tamamem uydurma. Bana da atmayın" şeklinde konuştu.

Bu açıklama, Toros severlerin merakını gidermiş oldu. 2023 model Toros'un gelmeyeceği kesinleşti ve araç hayranlarına kötü bir haber olarak duyuruldu. Ancak ortaya atılan Toros 2023 modeli ile ilgili Renault'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi.