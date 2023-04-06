Dehşete düşüren olay! 12 kişiyi öldürüp bahçesine gömdü

ENDONEZYA’da bir şamanın paralarını çoğaltmakla kandırdığı 12 kişiyi öldürüp evinin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı.

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Endonezya’da 45 yaşındaki şaman Slamet Tohari cinayet suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Evinin bahçesinde 12 kişinin cesedi bulunan Tohari, ifadesinde cesetleri bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şamanın evine gelen Şamanistleri onlardan aldığı parayı çoğaltmakla kandırdığı ancak parayı geri istediklerinde ise onları zehirlediği ifade edildi.

Tohari’nin işlediği cinayetler, öldürdüğü bir kişinin oğlu tarafından polise ihbar edilmesi sonucu ortaya çıktı.