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Galatasaray'da oyunculara beklenmedik fatura

Galatasaray'da oyunculara beklenmedik fatura

Ligde haftayı BAY geçecek olan Galatasaray'da futbolculara yalnızca 1 gün izin verildi. Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Galatasaray'da lig hazırlıklarına devam edilecek.

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Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da çifte kupa rüyası son buldu. Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'e evinde 3-2 mağlup oldu.

Ligde haftayı BAY geçen Sarı-Kırmızılı takımda futbolculara 1 gün izin verildi. Lig hazırlıkları cuma günü kaldığı yerden devam edecek.

Fark 9 puan

Galatasaray, ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde. Sarı-Lacivertliler bu hafta kazanırsa fark 6 puana inecek.

Nelsson'un yokluğu sorun

Sarı-Kırmızılılar'ın ligdeki Konyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir mağlubiyetinde Nelsson sahada yer almadı. Danimarkalı stoperin yokluğu Galatasaray'da iki kritik kayba yol açtı.

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