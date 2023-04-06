Galatasaray'da oyunculara beklenmedik fatura
Ligde haftayı BAY geçecek olan Galatasaray'da futbolculara yalnızca 1 gün izin verildi. Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Galatasaray'da lig hazırlıklarına devam edilecek.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da çifte kupa rüyası son buldu. Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'e evinde 3-2 mağlup oldu.
Ligde haftayı BAY geçen Sarı-Kırmızılı takımda futbolculara 1 gün izin verildi. Lig hazırlıkları cuma günü kaldığı yerden devam edecek.
Fark 9 puan
Galatasaray, ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde. Sarı-Lacivertliler bu hafta kazanırsa fark 6 puana inecek.
Nelsson'un yokluğu sorun
Sarı-Kırmızılılar'ın ligdeki Konyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir mağlubiyetinde Nelsson sahada yer almadı. Danimarkalı stoperin yokluğu Galatasaray'da iki kritik kayba yol açtı.