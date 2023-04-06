İsveç hükümeti mahkemenin kararını onayladı! Türkiye'nin istediği ismi iade etmiyorlar
NATO'ya girmek için onay bekleyen İsveç hükümeti, Türkiye tarafından istenen terör zanlısının iadesine ilişkin talebi reddeden Yüksek Mahkeme'nin kararını onayladı. İsveç, bu kararla 50 yaşındaki terör şüphelisini Türkiye'ye iade etmeyecek.Abone ol
İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, 50 yaşındaki terör şüphelisinin, İsveç vatandaşlığı bulunması dolayısıyla hükümetin, Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı kaydedildi. Kararın, hafta içinde yapılan Kabine Toplantısı'nda alındığı belirtildi.
20 kasım 2022'de reddedilmişti
Türkiye tarafından aranan söz konusu firari zanlının iadesine ilişkin talep, 20 Kasım 2022'de Yüksek Mahkemece reddedilmişti.
Polisin kararı da haksız bulundu
Öte yandan, İsveç İdari Mahkemesi, şubat ayında Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polis kararını da haksız buldu.
İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.
İsveç İdari Mahkemesinin kararında, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığı belirtildi. Yargıç EvaLotta Hedin, duruşmadan sonra basına yaptığı açıklamada, polisin yasak kararının, yeterince geçerli sebebi bulunmadığını söyledi.
Paludan Kur'an-ı Kerim yakmıştı
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping şehirleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen provokasyon sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.