Mourinho'ya çılgın teklif! Tarihin en fazla kazanan teknik direktörü olacak

Suudi Arabistan Milli Takımı, Roma'nın başındaki Jose Mourinho'ya 2 yıl için 120 milyon euro teklif etti.

Abone ol

İtalya Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran yaşayan efsane Jose Mourinho, Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif aldı. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Suudilerin Mourinho'ya 2 sene için 120 milyon euro önerdiğini yazdı.

Rekor kıracak

60 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu teklifi kabul etmesi halinde futbol tarihinin en fazla ücret alan teknik direktörü olacak.

Hedefleri dünya kupası

Suudi Arabistan, 2026'da 3 ülkeyle ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'nda takımın başında Jose Mourinho'nun bulunmasınmı hedefliyor.

Konferans ligi'nin ilk galibi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafer yaşayan Mourinho,hem Roma'yı hem de kendi ismini bu organizasyonun ilk kazananı yapmıştı.