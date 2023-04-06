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AK Parti'den anket yalanlaması: Akşener haklıydı

AK Parti'den anket yalanlaması: Akşener haklıydı

Yapılan bazı anketlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde olduğuna dair iddialara cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Hiç ama hiçbir bilimsel araştırmada Sn Kılıçdaroğlu'nun Sn Erdoğan'ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sosyal medyada çıkan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın önünde olduğuna dair verilerle ilgili açıklama yaptı.

'Akşener haklıydı...'

Sosyal medya hesabına paylaşım yapan Mustafa Şen, "Hiç ama hiçbir bilimsel araştırmada Sn Kılıçdaroğlu'nun Sn Erdoğan'ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur. Sn Akşener masadan kalkarken 'seninle kazanamıyoruz' derken haklıydı!." ifadelerine yer verdi.

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