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Sergen Yalçın bombası! Trabzonspor Başkanı ile masaya oturdu

Sergen Yalçın bombası! Trabzonspor Başkanı ile masaya oturdu

Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifa kararlarının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor'da gündeme Sergen Yalçın geldi. Bordo-mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile görüştü.

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Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor, yeni teknik direktör konusunda ilk adımını attı. Bordo-mavililer, Sergen Yalçın ile görüşmelere başladı. Ertuğrul Doğan ile Sergen Yalçın arasındaki ilk görüşme sonuçlandı.

Trabzonspor'da görevi bırakan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından tek aday olarak girdiği seçimi kazanan Ertuğrul Doğan, takımın başına Sergen Yalçın'ı getiriyor.

İlk görüşme olumlu

Başkan Doğan ve Sergen Yalçın'ın yaptığı görüşme olumlu geçti. Net bir anlaşma sağlanmadı, ancak büyük bir pürüz yok.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın, yaklaşık 1,5 yıldır boşta. 50 yaşındaki antrenör de daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Resmi açıklamanın salı gününe kadar yapılması bekleniyor.

Orhan Ak bıraktı

Abdullah Avcı'nın istifasından sonra dümene geçen yardımcısı Orhan Ak, Kayserispor ve Ankaragücü mağlubiyetlerinin ardından görevi bıraktı.

İlk maç Beşiktaş'a karşı

Trabzonspor, 8 Nisan'da Kasımpaşa ile oynayacak. Yalçın'ın bu maçta görevde olması çok zor. Bordo-Mavililerin bir sonraki maçı Beşiktaş'la. Yalçın önümüzdeki hafta göreve gelirse 16 Nisan günü Trabzon'da oynanacak dev maçta eski takımına karşı ilk heyecanını yaşayacak.

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