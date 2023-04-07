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Fenerbahçe taraftarını eleştiren Jesus bu kez birlik çağrısı yaptı

Fenerbahçe taraftarını eleştiren Jesus bu kez birlik çağrısı yaptı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u 4-1 yenerek yarı final biletini aldıkları maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, taraftara birlik çağrısı yaptı.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Mücadeleyinin ardından değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bugün Fenerbahçe taraftarı için özel bir geceydi. Basketbol takımımız kazandı, voleybol takımımız kazandı. Biz de kazandık. Fenerbahçe'nin büyük bir spor kulübü olduğunu yeniden gösterdik" dedi.

"Futbolda böyle şeyler olabiliyor"

Portekizli teknik adam, "Dün Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'e farklı kaybetti. Liverpool, Manchester United'ı 7-0 yenmişti. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Biz iyi bir maç çıkardık ve iyi bir reaksiyon gösterdik" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarına çağrı

Jesus açıklamasının devamında şunları söyledi:

Fenerbahçe taraftarlarından bir ricam var. Birlik olalım. Zaten son aldığımız mağlubiyet hepimizi çok üzdü. Oyunculara sevgi göstersinler, öz güven aşılasınlar. Kupada yarı finaldeyiz, ligde 6 puan gerideyiz. Hala her şeyin ortada olduğunu düşünüyorum. Ligin bitmesine 9 maç kaldı. Ortada hala 27 puan var. Liderin 6 puan gerisindeyiz ama hala şansımız olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin en önemli 2. kupası olan Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz. Taraftarlarımızdan ricam, oyuncu seçmesinler. Harika bir takımımız var, başkanımız bu takım için her şeyi veriyor. Birlik olalım ki hedeflerimize ulaşmak daha kolay olsun.

Rennes maçı sonrası taraftarı sert şekilde eleştirmişti

Bu maçın ardından taraftara birlik çağrısı yapan Jesus, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fransa'nın Rennes ekibiyle 3-3 berabere kalınan müsabakanın ardından ise kaleci Altay Bayındır'a tepki gösteren taraftarı sert bir şekilde eleştirmiş, "Böyle bir ortamda bulunmak istemem" ifadesini kullanmıştı.

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