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HABER /  POLİTİKA

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşına F-16 mesajı

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşına F-16 mesajı

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemini iletti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

ABD'ye F-16 mesajı

Bunun yanı sıra Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmasının önemi, Finlandiya'nın NATO üyeliğinden duyulan memnuniyet ile Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

ABD'nin 6 Şubat'taki depremlerin ardından sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklediğini, Finlandiya'nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiğini ve en kısa zamanda İsveç'in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Austin de deprem yaralarının sarılması için ABD'nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

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