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Vladimir Putin: Ukrayna, kendi adamlarını öldürüyor

Vladimir Putin: Ukrayna, kendi adamlarını öldürüyor

Rus lider, Ukrayna ordusunun kendi askerlerinin de bulunduğu noktaya saldırı düzenlediğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devam eden Ukrayna savaşıyla ilgili konuştu.

Putin, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Vekili Denis Pushilin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın kendi askerlerini öldürdüğünü söyledi.

"Tüm askerlerini yok ettiler"

TASS'ın haberine göre, Rus lider, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

Temas hatlarından birinde 14 Ukraynalı asker teslim oldu. 14! Ama çok geçti ve ordumuzdan birkaçı onlarla birlikte orada kaldı.

Sabahın ilerleyen saatlerinde askerler savaş alanından çıkarılabilsin diye onları korumadılar bile. Düşman, o tek noktaya 300 top mermisi attı! Tüm askerlerini yok ettiler. Maalesef bizimkiler de yaralandı.

Putin: Zalimce davranıyorlar

Putin, "sadece Rus vatandaşlarına değil, Ukrayna vatandaşlarına da çok acımasız davranan bir rejimle" karşı karşıya olduklarını belirtti ve ekledi:

Son derece alaycı ve zalimce davranıyorlar. Amacımız, onları (Ukrayna birliklerini) bize zarar vermesinler diye uzağa itmek.

Lukaşenko'dan savunma iş birliği övgüsü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile de bir araya geldi.

İkili, Kremlin'de düzenlenen Birleşik Devletler Topluluğu Konsey Toplantısı'na başkanlık etti. Lukaşenko, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinden övgüyle söz etti:

Etkili bir savunma ve güvenlik sistemi oluşturuldu. Bölgesel kuvvetler grubu ve ortak bölgesel hava savunma sistemi bunun içinde başarıyla faaliyet gösteriyor.

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