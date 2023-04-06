MHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu! İşte il il o isimler

Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir. Seçim takvimi gereğince MHP’nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak” ifadelerine yer verdi.