MHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu! İşte il il o isimler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin aday listesinin tamamlandığını açıkladı. Genel Başkan Bahçeli Osmaniye 1. sıradan aday oldu. İşte il il milletvekili adaylarının listesi...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır.
Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir. Seçim takvimi gereğince MHP’nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak” ifadelerine yer verdi.
Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, milletvekili aday listesini ilan etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli Osmaniye'den, Saffet Sancaklı ise Kocaeli'den 1. sıradan aday gösterildi. MHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu! İşte il il o isimler
ADANA
1 MUHARREM VARLI 2 AYŞE SİBEL ERSOY 3 MUSTAFA İZGİOĞLU 4 FİRDEVS CİNGÖZLER 5 ALEV ATAŞ 6 UĞUR ÖZTÜRK 7 BÜNYAMİN AVCI 8 YUSUF BAŞ 9 ADEM GÜNDOĞAN 10 AHMET REHA YERLEŞEN 11 ZEKERİYA SİVEREKLİ 12 HAKAN UYKIZ 13 ATİLLA DUYGUN 14 MAHMUT TÜLEK 15 TUFAN BİLEN
ADIYAMAN
1 İSMAİL GÜMÜŞ 2 FEVZİ ÖZTÜRK 3 AHMET BİLGİÇ 4 ASİYE BULUNDU 5 SIRAÇ ASLAN
AFYONKARAHİSAR
1 MEHMET TAYTAK 2 YÜCEL GENÇ 3 MEHMET EMRE DEMİRAL 4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN 5 İSMAİL AYDOĞUŞ 6 MUSTAFA GÜLLÜ
AĞRI
1 SALİH EMİR MUTLUER 2 YASİN ÖZYALÇIN 3 KAHRAMAN HANBABA 4 İBRAHİM ARPACI
AMASYA
1 MEHMET SARI 2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ 3 MURAT SUŞEHİRLİ
ANKARA 1. BÖLGE
1 MEVLÜT KARAKAYA 2 ÖNDER KAHVECİ 3 EYYÜP YILDIZ 4 İBRAHİM ÇİFTÇİ 5 OĞUZ YILMAZ 6 LEVENT ÇAĞLANCI 7 ŞENİZ SEZGİN 8 YİĞİT YILMAZ 9 SULTAN POLAT 10 FUNDA GÜLERER 11 MURAT KARAKURT 12 AHMET KARAGÖZ 13 ADNAN YİRİK
ANKARA 2. BÖLGE
1 SADİR DURMAZ 2 ÖZGÜR BAYRAKTAR 3 NEVİN TAŞLIÇAY 4 AHMET SELİM YURDAKUL 5 CENGİZ ŞAHİN 6 TARKAN TOPER 7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK 8 İLKAY UYAR KABA 9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN 10 YUSUF TANIK 11 LEVENT UĞURLU
ANKARA 3. BÖLGE
1 YAŞAR YILDIRIM 2 ERKAN HABERAL 3 SEÇKİN ODABAŞI 4 FATİH ÇETİNKAYA 5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR 6 HAYRİYE AYDIN 7 ERDİNÇ ÖLMEZ 8 YAŞAR YUKARIKIR 9 BAHRİ BATUHAN KURBAN 10 HÜSEYİN YILMAZ 11 UĞUR SADIK 12 ÖZNUR ÖZEN
ANTALYA
1 ABDURRAHMAN BAŞKAN 2 HİLMİ DURGUN 3 MUSTAFA AKSOY 4 YUSUF KELLELİ 5 FERHAT SARIBEK 6 İLKNUR FİDAN 7 OĞUZHAN ÇELİK 8 YAVUZ ÇAĞLAR 9 SERKAN ÖZTÜRK 10 ALİ ÇETİN 11 HAYATİ PEKER 12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU 13 İDRİS ÖZCAN 14 AHMET ALİ COŞKUN 15 MEHMET ALİ YALÇIN 16 MUSTAFA DORUATLI 17 KUTLUHAN TOZOĞLU