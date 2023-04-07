Çiftlikbank'ta 'Tosoncuk' Mehmet Aydın'ın sağ kolu Türkiye'ye getiriliyor! İadesi kabul edildi

Çiftlikbank davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olduğu belirtilen Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye iadesi kabul edildi. Ekiplerin yola çıktığı, Kaya’nın birkaç gün içerisinde Türkiye’ye getirileceği belirtildi.

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Çitflikbank sistemiyle binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın’ın sağ kolu olduğu belirtilen Osman Naim Kaya hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Hürriyet’te yer alan habere göre, Kaya, 2018’in mart ayında Uruguay’da tutuklandı. Kara para aklama suçundan yargılandı.

Uruguay'da 4.5 yıl ev hapsi...

Kaya mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlıklarını Uruguay devletine iade etti ve 4.5 yıl ev hapsi aldı. Türkiye’ye iade edilmedi. Çünkü Uruguay mevzuatına göre oradaki cezasını çekmeden iadesi mümkün değildi. Bu süreç geçtiğimiz mart ayında tamamlanınca Adalet Bakanlığı, Kaya’nın iadesi için tekrar başvurdu.

Getirmek için Türkiye'den ekip gitti

Kaya’nın avukatları da bu başvuruya itiraz etti. Bu itirazlar kabul görmedi ve bakanlığın girişimleri neticesinde Uruguay, Kaya’nın iadesini kabul etti. Türkiye’den ekipler Kaya’yı almak için Uruguay’a gitti. Kaya birkaç gün içerisinde tarifeli uçakla Türkiye’ye getirilecek.

Kaya “Kara para aklama, vergi kaçırmak, suç örgütü üyesi olmak ve dolandırıcılık” suçlarından aranıyordu.