“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” salgını! O tasarımcı gözaltına alındı

14 Mayıs seçimlerine giderken, marketlerde ürünlerin üzerine “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmaları yapıştırılmaya başlandı. O çıkartmaları hazırlayan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun gözaltına alındığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli genel seçimlerine sayılı günler kala iktidarın canını en çok sıkan ve vatandaşı iyice bunaltan geçim sıkıntısıyla ilgili protestolar da hareketlendi. Hızla eriyen alım gücü ve yetişilemeyen fiyatlara tepkiler farklı şekillerde dile getiriliyor. Bunlardan biri de market raflarına yansıyan bir kampanya oldu.

“Gençlik Devirecek” hareketi isimli oluşum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu çıkartmalar hazırlayarak marketlerde farklı ürünlerin üzerine yapıştırdı. Etiketlerin üzerinde “Bu ürün pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” ve “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı” yazıldı.

Market raflarında hızla yayılan o etiketleri hazırladığını belirten Mahir Akkoyun, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan gözaltına alındığını duyurdu. Mahir Akkoyun, İzmir Konak Güvenlik Şube’ye götürüldüğünü ifade etti.