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Olcay Klavuz çizildi! Alaaddin Çakıcı'nın arkadaşı liste başı! Şamil Tayyar'ı üzecek aday...

Olcay Klavuz çizildi! Alaaddin Çakıcı'nın arkadaşı liste başı! Şamil Tayyar'ı üzecek aday...

MHP'nin Milletvekili listeleri açıklandı. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin kritik ismi beraber kaldıkları evde yalanan MHP Mersin Milletvekili Olcay Klavuz, seçilemeyecek yerden listeye konulurken, Alaaddin Çakıcı'nın yakın dostu olan Vahit Kayrıcı Çorum'dan birinci sıra adayı oldu. Şamil Tayyar'ın uyuşturucu ve kadın ticareti ile suçladığı izim ise Gaziantep'ten liste başı oldu.

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MHP, 14 Mayıs seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu’na sunacağı milletvekili aday listesini, seçim takvimine göre üç günü bulunmasına rağmen tamamladı ve kamuoyuna açıkladı. MHP listesinde 5 milletvekili kendilerine yer bulamazken, Sinan Ateş cinayeti nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim ise seçilemeyecek yerden listeye konuldu. Alaaddin Çakıcı'nın yakın dostu ise Çorum'dan ilk sıraya yerleşti. Kahramanmaraş depreminin ardından AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar ile giriştiği kavga ile hatırlanan ve Tayyar'ın ağır suçlamalar yönelttiği isim ise Gaziantep 1. sıradan aday gösterildi. İşte MHP listelerinin sürprizleri...

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi...

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş'ı evinde sakladığı iddia edilen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yeniden aday gösterildi ancak daha önce partinin iki vekil çıkarttığı Mersin'de dördüncü sıraya konuldu. Bu durum, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılavuz’un üstünü çizdi mi?” sorusunu gündeme getirdi. 

MHP'den istifa etmişti şimdi 2. sırdan aday

Öte yandan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un da Kayseri 2’nci sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti. “Zamlar milletin belini büküyor” dediği için kesin çıkarma talebiyle disipline sevk edilen Ersoy, partisinden istifa etmişti. Bahçeli'nin davetiyle de tekrar MHP'ye dönmüştü.

Mevcut 5 milletvekili listede yok

Öte yandan mevcut milletvekillerinden Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Konya Milletvekili Esin Kara ile Mersin Baki Şimşek aday listesinde yer almadı. 

Vahit Kayrıcı, cezaevi günlerinde de Alaaddin Çakıcı'yı sık sık ziyaret edip fotoğraflar paylaşmıştı. Cezaevi sonrası da en sık yanında görülen isimdi. 

Alaaddin Çakıcı'nın yakın arkadaşı liste başı

Çorum 1. sıra milletvekili adayı Vahit Kayrıcı’nın ismi, Alaattin Çakıcı’nın yakın adamlarından biri olmasıyla daha önce de gündeme gelmişti.  Kayrıcı, Çakıcı ile birlikte tatildeki fotoğraflarının ardından “Devlet Bahçeli’ye rakip” olduğu iddiaları ortaya atılmış, Çakıcı bir açıklama yaparak “Genel Başkanımızın bir adım önünden yürümez” ifadelerini kullanmıştı.

Şamil Tayar'dan uyuşturucu ve kadın suçlaması

MHP, Gaziantep 1. sıradan milletvekili adayı olarak Sermet Atay'ı gösterdi. Gaziantep'teki FETÖ borsası iddialarıyla anılan Sermet Atay ile Kahramanmaraş depreminin ardından AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayar'la giriştiği kavga ile tanınmıştı. Tayyar, "Uyuşturucu kaçakçılığından fuhuşa, bir dizi kirli ilişkide adı geçen, avukatlık yapan Sermet Atay" paylaşımı yapmıştı. Tayyar daha sonra bu paylaşımlarını silmişti.

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