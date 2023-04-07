Emine Erdoğan'ı oynayan Seksenler dizisinin 'Yıldız'ı Özlem Balcı MHP'den 1. sıra adayı oldu
MHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde yarışacak milletvekili aday listesi açıklandı. Listenin sürprizi ise TRT'nin fenomen dizisi Seksenler'in 'Yıldız'ı oyuncu Özlem Balcı oldu. Balcı, Reis filminde Emine Erdoğan'ı da oynamıştı...
14 Mayıs seçimlerine kendi listesiyle girmeye karar veren MHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Özlem Balcı, MHP Muğla 1'inci sıra milletvekili adayı oldu. Balcı aynı zamanda TRT'nin seksenler dizisinde 'Yıldız' karakterini canlandırıyordu.
Seksenler Dizisi'nden MHP'ye transfer
TRT'de yayınlanan Seksenler dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Özlem Balcı, MHP'nin Muğla birinci sıra milletvekili adayı oldu.
Reis filminde Emine Erdoğan'ı oynadı
MHP'nin Muğla 1. sıra adayı Özlem Balcı, Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandıran isim olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 2015 yılında İstanul'da katıldıkları Asım’ın Nesli’nden Bir Usta’ programında Özlem Balcı ile karşılaşınca ortaya sıcak görüntüler çıkmıştı.