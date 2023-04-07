BIST 4.913
DOLAR 19,26
EURO 21,06
ALTIN 1.243,49
HABER /  GÜNCEL

Reza Zarrab davasında bir şeyler oluyor! İki yeni gizli dosya eklendi...

Reza Zarrab davasında bir şeyler oluyor! İki yeni gizli dosya eklendi...

İRAN yaptırımlarının delinmesiyle ilgili ABD'de görülen Reza Zarrab davasında, Halkbank'ın itirazı ile nihai karar öncesi iki yeni gizli dosya davaya eklendi. Bu da davada yeni gelişmelerin olabileceği anlamına geliyor...

Abone ol

ABD'de 2015 yılında başlayan Reza Zarrab davasında uzun süren sessizliğin ardından geçen hafta iki yeni gizli dosya davaya eklendi. Böylece davanın başından itibaren gizlilik kaydıyla eklenen dosya sayısı 50’yi aştı. Zarrab davasında, 2015 yılından bugüne kadar toplam 722 dosya girişi yapıldı.

Zarrab davasında 2022 yılının Haziran ve Mart ayında sadece ikisi gizli dosya olan toplam üç işlem yapılmıştı. VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre hukukçular, uzun bir süre sonra dava arşivine yeniden iki gizli dosyanın birden girmesiyle Zarrab davasında yeni gelişmelerin olabileceğine işaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çiftlikbank'ta 'Tosoncuk' Mehmet Aydın'ın sağ kolu Türkiye'ye getiriliyor! İadesi kabul edildi
Çiftlikbank'ta 'Tosoncuk' Mehmet Aydın'ın sağ kolu Türkiye'ye getiriliyor! İadesi kabul edildi
“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” salgını! O tasarımcı gözaltına alındı
“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” salgını! O tasarımcı gözaltına alındı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
10 milyar liralık dev vurgun! İstanbul merkezli 18 ilde şafak baskını: 153 gözaltı
10 milyar liralık dev vurgun! İstanbul merkezli 18 ilde şafak baskını: 153 gözaltı
Olcay Klavuz çizildi! Alaaddin Çakıcı'nın arkadaşı liste başı! Şamil Tayyar'ı üzecek aday...
Olcay Klavuz çizildi! Alaaddin Çakıcı'nın arkadaşı liste başı! Şamil Tayyar'ı üzecek aday...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'ndan CHP'den adaylık açıklaması! Hiçbir partiden....
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'ndan CHP'den adaylık açıklaması! Hiçbir partiden....
İsrail ordusu Gazze’ye saldırmaya başladığını duyurdu
İsrail ordusu Gazze’ye saldırmaya başladığını duyurdu
Fenerbahçe taraftarını eleştiren Jesus bu kez birlik çağrısı yaptı
Fenerbahçe taraftarını eleştiren Jesus bu kez birlik çağrısı yaptı
İyi Parti'de kriz! Edirne'de 100 kişi istifa etti
İyi Parti'de kriz! Edirne'de 100 kişi istifa etti
Teknoloji devi, Bayraktar TB2 SİHA'yı gözüne kestirdi: Denemeye alacaklar
Teknoloji devi, Bayraktar TB2 SİHA'yı gözüne kestirdi: Denemeye alacaklar
Vladimir Putin: Ukrayna, kendi adamlarını öldürüyor
Vladimir Putin: Ukrayna, kendi adamlarını öldürüyor
Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşına F-16 mesajı
Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşına F-16 mesajı