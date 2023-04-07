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Muğla'da genç kız kendisini uçurumdan attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da genç kız kendisini uçurumdan attı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kendisini uçurumdan attığı iddia edilen Bahar Cankurt’un cansız bedenine AFAD, itfaiye ekipleri ve mahalle halkının uzun uğraşları sonrası ulaşıldı.

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Olay Muğla’nın Menteşe ilçesi, Asar Dağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahar Cankurt isimli genç kızın kendisini Asar Dağı'nın tepesinden boşluğa bıraktığı iddiası üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD, itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından yaklaşık 5 saat aramanın ardından Cankurt’un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler ve mahalle sakinleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda Cankurt’un cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Bahar Cankurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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