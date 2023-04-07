Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sevgilisinden dayak yedi! Sosyete bu olayı konuşuyor
Sosyete dünyası bu olayı konuşuyor… Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin Talu (19) bir süredir Emircan Şahin'le birlikteydi. İddialara göre iki sevgili arasında 20 gün önce büyük bir kavga yaşandı. Derin Talu, sevgilisinden şiddetli bir dayak yedi...
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun, sevgilisi Emircan Şahin tarafından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Talu, 20 gün önce çıkan şiddetli kavgada dayak yedi.
Sosyete dünyası bu olayı konuşuyor… Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin Talu (19) bir süredir Emircan Şahin'le birlikteydi.
İddialara göre iki sevgili arasında 20 gün önce büyük bir kavga yaşandı. O kavga sırasında da Derin, sevgilisi tarafından dövüldü.
Şiddet gören ablası sanıldı
Bu üzücü olay geçtiğimiz günlerde medyaya farklı yansıdı. Şiddet gören kişinin Derin değil ablası Deren Talu olduğu iddia edildi.