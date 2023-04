Fenerbahçe Beko kazandı Anadolu Efes elendi Ergin Ataman maç bitmeden sahayı terketti

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında temsilcilerimizin derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 103-86 mağlup etti. Son hafta öncesi Play-Off adına avantajlı bir durumda bulunan Fenerbahçe Beko, son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes'in ise Play-Off umutlarını sonlandırdı.

Abone ol

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 33. hafta maçında evinde A. Efes’i 103-86 mağlup etti.

Son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes ise beklentilerin altında kalan sezonu, Play-Off oynayamadan tamamladı. 33. maçında 17. yenilgisini alan Anadolu Efes, Fenerbahçe maçından önce azalan umutlarını bu maçtaki yenilgi ile tamamen yitirdi.

Maçın sonu olaylı geçti

Karşılaşmanın bitimine 36.5 saniye kala skorda 101-86'lık üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, gerçekleşen pozisyona ilişkin challenge hakkını kullanınca Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma bitmeden Itoudis'in elini sıkarak sahadan ayrıldı.

Bitime 2.7 saniye kala ise bu kez Will Clyburn'ün Fenerbahçe Beko'nun yardımcı antrenörü Stefanos Dedas'a bir reaksiyonu oldu. Fenerbahçe'nin bencine doğru koşan Will Clyburn, Stefanos Dedas'a tepki gösterirken iki takımın oyuncuları ve antrenörlerinin karşı karşıya geldiği bir an yaşandı fakat sağduyulu şekilde sakinleştirildi.

Salon: Ülker

Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Damir Javor xx, Tomislav Hordov xx

Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis xxx 26, Pierre xxx 17, Dorsey xxx 17, Calathes xxx 14, Motley xx 11, Guduric xx 10, Jekiri xx 8

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

A. Efes: Clyburn xxx 21, Micic xxx 16, Zizic xx 10, Beaubois xx 8, Amath M'baye xx 8, Bryant xx 7, Pleiss x 3

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 23-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 48-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 72-64 (Fenerbahçe lehine)