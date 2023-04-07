BIST 4.913
DOLAR 19,26
EURO 21,04
ALTIN 1.243,57
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko kazandı Anadolu Efes elendi Ergin Ataman maç bitmeden sahayı terketti

Fenerbahçe Beko kazandı Anadolu Efes elendi Ergin Ataman maç bitmeden sahayı terketti

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında temsilcilerimizin derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 103-86 mağlup etti. Son hafta öncesi Play-Off adına avantajlı bir durumda bulunan Fenerbahçe Beko, son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes'in ise Play-Off umutlarını sonlandırdı.

Abone ol

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 33. hafta maçında evinde A. Efes’i 103-86 mağlup etti.

Son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes ise beklentilerin altında kalan sezonu, Play-Off oynayamadan tamamladı. 33. maçında 17. yenilgisini alan Anadolu Efes, Fenerbahçe maçından önce azalan umutlarını bu maçtaki yenilgi ile tamamen yitirdi.

Maçın sonu olaylı geçti

Karşılaşmanın bitimine 36.5 saniye kala skorda 101-86'lık üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, gerçekleşen pozisyona ilişkin challenge hakkını kullanınca Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma bitmeden Itoudis'in elini sıkarak sahadan ayrıldı.

Bitime 2.7 saniye kala ise bu kez Will Clyburn'ün Fenerbahçe Beko'nun yardımcı antrenörü Stefanos Dedas'a bir reaksiyonu oldu. Fenerbahçe'nin bencine doğru koşan Will Clyburn, Stefanos Dedas'a tepki gösterirken iki takımın oyuncuları ve antrenörlerinin karşı karşıya geldiği bir an yaşandı fakat sağduyulu şekilde sakinleştirildi.

Salon: Ülker
Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Damir Javor xx, Tomislav Hordov xx
Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis xxx 26, Pierre xxx 17, Dorsey xxx 17, Calathes xxx 14, Motley xx 11, Guduric xx 10, Jekiri xx 8
Başantrenör: Dimitrios Itoudis

A. Efes: Clyburn xxx 21, Micic xxx 16, Zizic xx 10, Beaubois xx 8, Amath M'baye xx 8, Bryant xx 7, Pleiss x 3
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 23-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 48-40 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 72-64 (Fenerbahçe lehine)

ÖNCEKİ HABERLER
Cuma mesajları yeni, kısa, resimli cuma ayetli tebrik sözleri
Cuma mesajları yeni, kısa, resimli cuma ayetli tebrik sözleri
Muğla'da genç kız kendisini uçurumdan attı
Muğla'da genç kız kendisini uçurumdan attı
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
KAZIDIKÇA KAZANMAYA VAR MISIN? OYNA KAZAN NESİNE.COM'DA!
İş arayanlar dikkat! Kamu personeli alım ilanları yayımlandı işte şartlar
İş arayanlar dikkat! Kamu personeli alım ilanları yayımlandı işte şartlar
Reza Zarrab davasında bir şeyler oluyor! İki yeni gizli dosya eklendi...
Reza Zarrab davasında bir şeyler oluyor! İki yeni gizli dosya eklendi...
Çiftlikbank'ta 'Tosoncuk' Mehmet Aydın'ın sağ kolu Türkiye'ye getiriliyor! İadesi kabul edildi
Çiftlikbank'ta 'Tosoncuk' Mehmet Aydın'ın sağ kolu Türkiye'ye getiriliyor! İadesi kabul edildi
“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” salgını! O tasarımcı gözaltına alındı
“Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” salgını! O tasarımcı gözaltına alındı
10 milyar liralık dev vurgun! İstanbul merkezli 18 ilde şafak baskını: 153 gözaltı
10 milyar liralık dev vurgun! İstanbul merkezli 18 ilde şafak baskını: 153 gözaltı
Olcay Klavuz çizildi! Alaaddin Çakıcı'nın arkadaşı liste başı! Şamil Tayyar'ı üzecek aday...
Olcay Klavuz çizildi! Alaaddin Çakıcı'nın arkadaşı liste başı! Şamil Tayyar'ı üzecek aday...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'ndan CHP'den adaylık açıklaması! Hiçbir partiden....
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'ndan CHP'den adaylık açıklaması! Hiçbir partiden....
İsrail ordusu Gazze’ye saldırmaya başladığını duyurdu
İsrail ordusu Gazze’ye saldırmaya başladığını duyurdu
Fenerbahçe taraftarını eleştiren Jesus bu kez birlik çağrısı yaptı
Fenerbahçe taraftarını eleştiren Jesus bu kez birlik çağrısı yaptı