7 Nisan 2023 altında şok yükseliş gram altın kaç TL? Selçuk Geçer 'zengin olmak isteyen parasını buna yatırsın' dedi

7 Nisan 2023 altında altında ibre yukarıya döndü. Yatırımcı bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırıyor. Gram altın 1.243 lira seviyesinde işlem görürken uzmanlara göre altın fiyatlarında görülmemiş rakamlar görülecek .Her düşüş bir alım fırsatı...

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Altın fiyatları son haftalarda ciddi bir yükseliş trendinde.. 7 Nisan 2023 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın yükseliyor mu, çeyrek altın kaç TL? Uzmanlar uyarıyor her düşüş bir alım fırsatı. Yükselişin devamı var özellikle yaz aylarında gram altın uçuşa geçecek.

7 Nisan 2023 gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Gram altın alış 1.243,44 satış 1.244,13

Çeyrek altın alış 2.070,00 satış 2.094,00

Cumhuriyet altını alış 8.255,00 satış 8.343,00

Yarım altın alış 4.140,00 satış 4.188,00

"Altın fiyatları yükselecek"

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, yatırım yönünde altının en güvenli liman olduğunu belirterek, "Altın fiyatları daha da yükselecek, bu yükselişin sebeplerden birisi Amerika’daki bankaların sıkıntıya girmesi” dedi.

Selçuk Geçer'den altın yorumu

Ekonomist Selçuk Geçer, 'Zengin olmak isteyen parasını buna yatırsın' dedi. Altın ve dolar alanlar zengin olacak. Geçer "Altında zirve falan görülmedi daha. Mesela FED'in faiz indirimini ya da faizleri artık tepe noktasına ulaştırdığına yönelik konuşmalar başladı ya piyasalarda. Tablo bu olursa, altındaki gerçek sıçramayı o zaman göreceğiz." dedi.