Bugün Ramazan'ın kaçıncı orucu tutuluyor, Ramazan'ın 16. günü ibadetleri neler?

İslam aleminin göz bebeği Ramazan ayının artık ortasına geldik. Su gibi akan rahmet ayının yavaş yavaş sonlarına doğru ilerliyoruz. 2023 yılında Diyanet takvimine göre 29 gün oruç tutulacak. 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı 20 Nisan arefe günü bitecek. Peki bugün yani 7 Nisan Ramazan'ın kaçı, kaçıncı orucu tutuyoruz?

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Müslüman aleminin göz bebeği olan mübarek Ramazan ayının göz açıp kapayana kadar ortasına geldik bile. Bugün, yani 7 Nisan cuma günü Ramazan ayının 16. günü idrak ediliyor. Allah'ın ayı olan Ramazan ayının artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bayram ile taçlandırılan Ramazan ayının son günü 20 Nisan perşembe günü olacak. Müslümanlar arefe günü son oruçlarını tutacaklar ve Ramazan ayı sonlanacak. Peki Ramazan ayının 15. gününde hangi ibadetler yapılır, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Ramazan ayında çekilecek tesbihler

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

Ramazan ayında çekilecek zikirler

Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler şu şekildedir;

Ya Erhamerrahemin tesbihi çekilir. Ya erhamerrahemin demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikiri günde 100 defa çekebilirsiniz.

Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için;

" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.

Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,

"Ya Atikkaribab" zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab "Ey iyileri koruyan anlamını taşımaktadır.