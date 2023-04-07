Nureddin Nebati 'fiyatlar düşüyor' dedi çiftçi ikna olmadı diyaloglar böyle yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konya'daki ziyaretinde bir çiftçinin tepkisiyle karşılaştı. Çiftçi, biriken sorunlarını tek tek anlatmaya çalışırken düşük verimden ve gübre fiyatlarından bahsetti. Bakan Nebati ise gübrenin fiyatının düştüğünü söylese de çiftçiyi ikna edemedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konya ziyareti sırasında AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra şehir merkezinde de esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Nebati, bu ziyaretleri sırasında çiftçi olduğunu belirten ve sorunlarını anlatan bir vatandaşı ‘Ben de çiftçiyim’ dese de ikna edemedi. Çiftçinin kendisine göre biriken sorunlarını tek tek anlatmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Sözcü TV'nin haberine göre çiftçi, Bakan Nebati’ye düşük verimden ve gübre fiyatlarından bahsetti. Bakan Nebati ise gübrenin fiyatının düştüğünü söylese de çiftçiyi ikna edemedi.

İşte çiftçi ve Bakan Nebati arasında geçen diyalog:

Bakan Nebati: Ben de çiftçiyim

Çiftçi: Sen Bakansın, çiftçi değilsin.

Bakan Nebati: Çiftçiyim ya!

Çiftçi:Toprakla ben uğraşıyorum.

Bakan Nebati: Ya çiftçiyim.

Çiftçi:Bizim cepleri sen dolduracaksın.

Bakan Nebati: Doldurduk geçen sene iyiydi.

Çiftçi: Bu sene ne vereceksin?

Bakan Nebati: Bak şimdi geçen sene çok çok iyiydi.

Çiftçi: Yok biz kıraçtayız, verim düşüktü. Sayın Bakanım bir de gübremizi ayarlarsanız. Bir şey istemeyiz, gübre de mağduruz ya! Valla mağduruz gübrede. Hiç durmuyor oynayıp duruyor, çıkıyor.

Bakan Nebati: Onu birkaç bakanla görüşeceğiz. Yok yok şu anda düşüyor fiyatlar düşüyor.

Çiftçi: Düşmedi bize düşmüyor.Esnafta düşmüyor, dün aldım.

Bakan Nebati: Geçen seneye göre düşük.

Çiftçi: En düşük gübre 7800 civarında.

Bakan Nebati: Geçen sene 12-13 bin liradan aldın ya!

Çiftçi: Ama 26 nitrat, en düşük…

Bakan Nebati: Geçen sene kaçaydı?

Çiftçi: O üreydi geçen sene yüksek olan. Bu sene üre biraz dengede de 26 yüksek yine.

Bakan Nebati: Fiyatlar düşüyor düşüyor.