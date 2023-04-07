İngiliz kraliyet ailesi vergi ödemeden 1 milyar sterlini cebe indirdi

İngiltere'de Kraliyet Ailesi vergi vermeden 1 milyar sterlinden fazla kazanç elde etti. Söz konusu durum, İngiltere halkının vergileriyle her yıl 86 milyon sterlin ödenen Kraliyet Ailesi'ne tepkiye yol açarken, milletvekilleri bu paranın hazineye aktarılmasını istedi.

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İngiliz The Guardian gazetesi tarafından yürütülen bir araştırma, Lancaster ve Cornwall dükalıklarının gelirlerinin doğrudan Kraliyet Ailesi'nin cebine gittiğini ortaya çıkardı.

Lancaster ve Cornwall dükalıkları, profesyonelce işletilen emlak imparatorlukları olarak faaliyet gösteriyor. Dükalıklari tarım arazileri, oteller, Orta Çağ kaleleri, ofisler, mağazalar ve Londra'nın lüks emlak piyasasının bazılarını yöneten geniş bir yatırım portföyüne sahip. Ancak, bu dükalıklar şirket vergisi veya sermaye kazancı vergisi ödemiyorlar.

The Guardian'ın haberine göre, Parlamento ve devlet arşivlerinde tutulan dükalık hesapları, 2. Elizabeth’in 70 yıllık saltanatı boyunca elde ettikleri gelirdeki büyük artışa ilişkin bilgi veriyor. Buna göre, Kraliçe ve onun ilk doğan oğlu Kral Charles Cornwall Dükü sıfatıyla, dükalıların artan gelirlerinden yararlandı.

Lancaster Dükalığı'ndan elde edilen karlar, İngiltere'nin kuzeyi ve Midlands bölgesinde bulunan 18 bin 481 hektarlık arazi topraklarından oluşuyor ve gelir otomatik olarak tahtta kim oturuyorsa ona aktarılıyor. Mülkün kendisi 652 milyon sterlin değerinde.

Cornwall Dükalığı ise çoğunlukla İngiltere'nin güneybatısındaki 52 bin 450 hektarlık araziyi kapsıyor ve 1 milyardan fazla sterlinlik değere sahip. 2013 yılında kabul edilen yasayla kraliyet tahtına eşitlik getirilmesi hedeflenmiş olsa da Cornwall Dükalığı bu hedefe henüz ulaşamadı. Dükalığın karları hala sadece tahtın erkek varisi için aktarılıyor.

Orta Çağ feodal düzene dayanıyor

Diğer taraftan, Kraliyet Ailesinin Lancaster ve Cornwall dükalıklarından gelen gelirlerine dair talebi, ülke Orta Çağ feodal düzenine ayrılmışken yayınlanan eskimiş şartnamelere dayanıyor. Ancak, İngiltere’de parlamentarizmin ortaya çıkışından bu yana, milletvekilleri düzenlemenin tartışılması ve dükalık gelirlerinin hazinede toplanması çağrısında bulundu.

Vatandaşlara faturası 86 milyon sterlin

Kraliyet Ailesi, dükalıklardan gelen gelirlerinin "özel" olduğunu ve hükümetin bunu resmi masraflarını karşılamak için aldığı yıllık ödeme olan “souvereign grant”tan tamamen ayrı bir şekilde ele aldığını iddia ediyor. Ancak, hükümetin Kraliyet Ailesi’ne desteği vergi mükelleflerine yılda 86 milyon sterline mal oluyor.