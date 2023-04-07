Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Özlem Balcı eşi var mı?

14 Mayıs'taki seçime doğru hızla ilerlerken milletvekili adayları listeleri de dolmaya başladı. Listeye eklenen yeni isim oyuncu Özlem Balcı oldu. Resi filminde Erdoğan'ı oynayan, Seksenler dizisinde Mesut'un karısı Yıldız'a hayat veren oyuncu MHP'den vekil adayı olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, evli mi ve eşi kimdir soruları da merak edildi.

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Türkiye nefesini tuttu 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Oy pusulasında 4 siyasi lider yarışacak. Milletvekili listeleri de oluşmaya başladı. Vekillik adaylığı ilanı yapan son isim ise sempatik oyuncu Özlem Balcı oldu. Birçoğumuzun TRT 1'deki Seksenler dizisinden tanıdığımız Mesut'un karısı Yıldız karakterine hayat veren Özlem Balcı Resi filminde Emine Erdoğan'ı da oynamıştı. Devlet Bahçeli hayranı olduğu bilinen Özlem Balcı Muğla MHP milletvekili adaylığı listesinden girerek siyasete göz kırptı.

Peki kimdir Özlem Balcı kaç yaşında, aslen nereli, evli mi ve Özlem Balcı'nın eşi var mı?

MHP 28. Dönem milletvekili adaylarını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devler Bahçeli Osmaniye 1. Sıradan milletvekili adayı olurken, Muğla 1. Sıradan milletvekili adayı olan isim ise Özlem Balcı oldu.

Özlem Balcı kimdir?

İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de gören ünlü isim çalışma hayatına daha öğrenciyken başladı. Lise yıllarında yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yapan Özlem Balcı aynı kanalda haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı.

Köyümüzde Özlem programında sunucu, Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevini üstlenen Özlem Balcı, Özlemce isminde kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu da yaptı.

Muğla'nın yerel kanallarından Şah TV'de haber spikerliği yapan ve çeşitli görevlerinden dolayı ödüller kazanan Balcı, 2001 yılında Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı.



Tatil dönemlerinde Fethiye'de bir tatil köyünde çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler alanlarında çalışan Özlem Balcı, çalıştığı kurum bünyesinde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koyarak yönetmenlik yaptı. Çeşitli alanlarda dersler verdikten sonra üniversite eğitiminin üçüncü senesinde okulu bırakıp M.S.M'de tiyatro eğitimleri almaya başladı.

TRT1 ekranlarından yayınlanan Seksenler dizisinde Yıldız karakterini canlandırdı.