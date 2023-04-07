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Kiraz'da saksılara ve arı kovanlarına kenevir eken kişi yakalandı

Kiraz'da saksılara ve arı kovanlarına kenevir eken kişi yakalandı

İzmir Kiraz'da saksı ve boş arı kovanların içeresine 37 bin 450 kök kenevir ekimi yapan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

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İzmir Kiraz’ın Çanakçı Mahallesi'nde, saksı ve boş arı kovanların içeresine 37 bin 450 kök kenevir ekimi yapan Y.B. adlı şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla operasyonlarına devam ediyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kiraz Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınan adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, saksı ve boş arı kovanların içeresine ekili vaziyette toplam 37 bin 450 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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