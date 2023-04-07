Selvi Kılıçdaroğlu Twitter hesabı açtı! ‘Airfryer’ paylaşımı olay oldu...

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medyada hesap açtı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolarıyla olay olan mutfaklarındaki ‘Airfryer'i paylaştı.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile paylaşımını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun daha önce çektiği mutak videolarında yer almayan ancak son videoda gözüken ‘Airfryer' sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyadaki o tartışmalara gönderme yaparak, Twitter hesabından o ‘Airfryer'in fotoğrafını paylaşıp, "Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım" ifadesini kullandı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun Mart 2023'te açılan Twitter hesabının 139 binden fazla takipçisi var. Yine aynı tarihte açılan Instagram hesabında ise 21 bin kişi takip ediyor Selvi Kılıçdaroğlu'nu...