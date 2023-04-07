Piyasalarda son durum! Euro 21 liranın üzerinde, dolar ne kadar? Seçim sonrası için çılgın dolar tahmini

Yatırımcılar dolar fiyatını ve euro fiyatını takip ediyor. 07 Nisan 2023 dolar-euro ne kadar? Euro 21 liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Özellikle seçim sonrası dolarda yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor. İşte piyasalarda son durum...

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7 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları! Son kapanışta dolar 19,25 liradan, euro ise 21,00 liradan satılmıştı. 7 Nisan 2023 dolar ve euro ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 19,2580 liradan alınan dolar 19,26 liradan, 21,0240 liradan alınan euro ise 21,0260 liradan satılıyor.

Seçim sonrası yükselecek

Morgan Stanley seçim sonrasına ilişkin dolar/TL ile ilgili analiz paylaştı. Bloomberg'in haberine göre, kurum 14 Mayıs’taki seçimi kim kazanırsa kazansın ilk aşamada kurun yükseleceğini öngördü.

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla yön arayışına girerken, bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.