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İŞKUR hizmetleri artık mobil uygulamada

İŞKUR hizmetleri artık mobil uygulamada

İş arayan ve işverenlere yönelik hizmetler başta olmak üzere, uzun yıllardır pek çok dijital platform üzerinden hizmet sunumu gerçekleştiren İŞKUR, mobil uygulamasıyla da hizmet vermeye başladı.

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İŞKUR e-Şube üzerinden verilen tüm hizmetler, nisan 2023 itibarıyla mobil platformda sunulmaya başlandı. Android ve İOS uygulama mağazası üzerinden indirilebilecek İŞKUR e-Şube mobil uygulama ile kullanıcılar e-Şube’de sunulan tüm hizmetlere ulaşabilecek. Bu sayede İŞKUR’un vermiş olduğu çevrim içi hizmetlere yeni bir platform eklenirken, kurumun adını kullanan sahte mobil uygulamaların önüne geçilmesi konusunda da önemli bir adım atılmış oldu.

Başta iş arayan ve işveren kaydı oluşturmak üzere İŞKUR e-Şube Mobil uygulama ile öz geçmiş oluşturma, ilan açma ve ilan aday yönetimi, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği başvuruları, kurs ve aktif program başvuruları, işbaşı eğitim programı başvuruları, iş ve meslek danışmanlığı başvuruları, staj portalı vb. pek çok hizmet gerçekleştirilebilecek.

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