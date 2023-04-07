BIST 4.913
DOLAR 19,26
EURO 21,06
ALTIN 1.243,49
HABER /  GÜNCEL

Siber dolandırıcılık çetesine operasyon. 16 kişi gözaltına alındı

Siber dolandırıcılık çetesine operasyon. 16 kişi gözaltına alındı

43 kişiyi 5 milyon lira dolandırdılar ama siber polisten kaçamadılar. Sosyal medyadan yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Balıkesir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 16 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir’de bir kişinin bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yöntemiyle dolandırıldığı öne sürerek şikayetçi olması üzerine, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin 7 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sonucu, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden az para yatırıp çok kazanmayı vaat eden "kaldıraç sistemi"yle bu kişiyi 576 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Çalışmalarını genişleten ekipler, dolandırıcılığın, Balıkesir'in yanı sıra Adana, Mersin, Karaman, Mardin, Şırnak ve İstanbul'daki 19 kişilik bir çete tarafından gerçekleştirildiği tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon başlatan ekipler, zanlılardan 16'sını yakaladı. Yapılan incelemelerde, 2 şüphelinin cezaevinde, 1'inin ise yurt dışında olduğu anlaşıldı.

Yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 16 SİM kart, 1 flaş disk, 3 SD kart ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin 43 kişiyi 20 günde 5 milyon 100 bin lira dolandırarak zarara uğrattığını tespit etti.

Gözaltındaki şahıslar, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.

ÖNCEKİ HABERLER
İŞKUR hizmetleri artık mobil uygulamada
İŞKUR hizmetleri artık mobil uygulamada
Benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu? 7 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu? 7 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
İngiliz kraliyet ailesi vergi ödemeden 1 milyar sterlini cebe indirdi
İngiliz kraliyet ailesi vergi ödemeden 1 milyar sterlini cebe indirdi
Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Özlem Balcı eşi var mı?
Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Özlem Balcı eşi var mı?
7 Nisan 2023 altında şok yükseliş gram altın kaç TL? Selçuk Geçer 'zengin olmak isteyen parasını buna yatırsın' dedi
7 Nisan 2023 altında şok yükseliş gram altın kaç TL? Selçuk Geçer 'zengin olmak isteyen parasını buna yatırsın' dedi
Nureddin Nebati 'fiyatlar düşüyor' dedi çiftçi ikna olmadı diyaloglar böyle yansıdı
Nureddin Nebati 'fiyatlar düşüyor' dedi çiftçi ikna olmadı diyaloglar böyle yansıdı
Bugün Ramazan'ın kaçıncı orucu tutuluyor, Ramazan'ın 16. günü ibadetleri neler?
Bugün Ramazan'ın kaçıncı orucu tutuluyor, Ramazan'ın 16. günü ibadetleri neler?
Gaziantep'te silahlı kavga! 1'i polis memuru 2 kişi öldü
Gaziantep'te silahlı kavga! 1'i polis memuru 2 kişi öldü
O üniversite personel alımı ilanı yayımladı! Başvuru tarihi ve aranan şartlar belli oldu
O üniversite personel alımı ilanı yayımladı! Başvuru tarihi ve aranan şartlar belli oldu
Fenerbahçe Beko kazandı Anadolu Efes elendi Ergin Ataman maç bitmeden sahayı terketti
Fenerbahçe Beko kazandı Anadolu Efes elendi Ergin Ataman maç bitmeden sahayı terketti
Cuma mesajları yeni, kısa, resimli cuma ayetli tebrik sözleri
Cuma mesajları yeni, kısa, resimli cuma ayetli tebrik sözleri